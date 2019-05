SCOZIA: IL CELTIC COME LA JUVE, 8° TITOLO DI FILA

04/05/2019

Il Celtic vince 3-0 sul campo dell'Aberdeen e conquista il campionato scozzese per la 50a volta nella sua storia, l'ottava consecutiva. Gli uomini di Lennon, a segno con Lustig, Simunovic ed Eduoard, sono in piena corsa per una storica tripletta domestica: dopo aver conquistato campionato e coppa di Lega scozzese, il 25 maggio si giocano la Coppa di Scozia contro gli Hearts.