SARRI, PICCOLO PROBLEMA DI SALUTE: NIENTE CONFERENZA

17/04/2019

Niente conferenza stampa per Maurizio Sarri in vista della gara di Europa League. Il tecnico del Chelsea ha riportato un piccolo problema di salute e davanti ai giornalisti si è presentato il suo vice Gianfranco Zola. La presenza in panchina dell'allenatore non sembra comunque in dubbio per il ritorno dei quarti di finale.