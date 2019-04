10/04/2019

Più di 2 milioni di tifosi hanno assistito alle partite di Milan e Inter quest'anno. A San Siro è boom di tifosi, lo riporta La Gazzetta dello Sport, che spiega che per i nerazzurri la quota, da primato, è di 60.687 tifosi medi a partita. Già 946.422 invece i tifosi presenti in stagione per vedere il Milan e per la sfida con la Lazio sono già stati venduti 55mila biglietti.