SAMPDORIA, GIAMPAOLO: "LA POSTA IN PALIO E' ALTA. LA FORMAZIONE LA FARA' IL MEDICO"

29/03/2019

"E' una gara importante con un avversario forte, che a me piace molto per com'è stato costruito, per come gioca e mi piace molto anche l'allenatore". Così il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo presenta la sfida contro il Milan a Marassi. "Abbiamo avuto un'esperienza con i rossoneri due mesi fa, in cui solo il risultato ci ha detto male ma sarei contento se la squadra ripetesse quella prestazione. Dovremo affrontare bene mentalmente questa sfida perché la posta in palio è alta per entrambe. Attorno a Quagliarella si è creato un clima di euforia al pari dei grandissimi come Totti, Del Piero e cito solo due grandissimi. Anche lui si meraviglia di questa attenzione ma sa che la popolarità va ripagata. La formazione? la farà Baldari (il medico sociale) e la farà competitiva ne sono sicuro...".