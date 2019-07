"Sono contento di fare parte di questo gruppo, c'è un grandissimo entusiasmo ma la cosa che amo di più di questa tifoseria è il rispetto anche nel modo di fare il tifo". Così il neo tecnico della Sampdoria Eusebio Di Francesco durante la presentazione questa sera della squadra nel ritiro di Ponte di Legno. Tantissimi tifosi per salutare la nuova Sampdoria e per Di Francesco un boom di applausi da parte degli oltre 300 tifosi presenti. I giocatori sono sfilati in base ai reparti poi il gran finale con l'allenatore che è stato forse il più acclamato. Domani la squadra tornerà in campo per la seconda amichevole e affronterà il Real Vicenza.