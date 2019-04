SAMP, GIAMPAOLO: "QUAGLIARELLA E' UN MAESTRO"

14/04/2019

"Non perdere il derby e' gia' un passo avanti. Ho detto alla squadra di giocare due partite, una dal punto di vista emozionale e l'altro tecnico, fisico e della determinazione". Cosi' Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, commenta la vittoria nel derby contro il Genoa. "Bisogna isolarsi dal disperdere energie per una partita non semplice, perche' il derby e' trascinante e si vive con emozione. Sono partite dure e difficili, si cerca di mantenere la squadra sul contenuto tecnico della partita", spiega. Parlando della partita, Giampaolo dice: "Dopo il gol per l'avversario diventa tutto piu' difficile, quindi abbiamo giocato in gestione. Ho chiesto alla squadra di palleggiare ma la squadra, visto il clima, neanche e' riuscita a sentirmi". Un derby con un clima pacifico e sempre spettacolare. "Il derby di Genova e' sempre un segno bellissimo di grande civilita'", dichiara Giampaolo. Capitolo singoli: Defrel e Quagliarella. "Defrel e' arrivato con discontinuita' perche' a Roma si era anche infortunato. È un giocatore forte, completo e sempre disponibile. È un titolare alla stregua di tanti altri. Faccio fatica a fare delle scelte. Chi riesce a ritagliarsi un minutaggio maggiore e' perche' ha qualita' superiori alla media. Quagliarella basta guardarlo anche in allenamento, e' lui a insegnare a me tante cose".