SAMP, GIAMPAOLO: "CHIUSO IN BELLEZZA"

26/05/2019

"Chiudiamo con una vittoria con la Juventus davanti al nostro pubblico che non guasta. I tifosi ci hanno sostenuto sempre e lo hanno fatto anche questa volta, meritavano i tre punti". Così Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, commenta la vittoria contro la Juventus. "Il saluto era doveroso - aggiunge - , ho sempre sostenuto che il nostro pubblico è commovente. Non ho mai sentito una polemica, un fischio a un calciatore: spingono sempre, sono straordinari. Non sono plateale, ma è stato il mio umile modo per ringraziarli". Il tecnico elogia il gruppo con il quale ha lavorato fin dal primo giorno di ritiro. "I ragazzi sono stati bravi, sono giocatori seri, professionisti seri. Avevano le motivazioni perche' l'avversario le dava: siamo soddisfatti anche perche' la Juve l'abbiamo battuta due volte su due qui negli ultimi due anni", prosegue. "La stagione? Ci sono stati alti e bassi ma la squadra è stata straordinaria. Potevamo fare qualcosa in più o qualcosa in meno? Posso dire che abbiamo lavorato duro ogni giorno per regalare soddisfazioni alla nostra gente", conclude Giampaolo.