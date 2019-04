SALVINI: "VERGOGNA, IL NOSTRO MILAN NON C'È PIÙ"

28/04/2019

"Ahimé, il nostro Milan non c'è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi TIFOSI rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e "giocatori") non si hanno notizie positive da tempo. VERGOGNA. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque Forza Milan". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter la sconfitta dei rossoneri per 2-0 contro il Torino.