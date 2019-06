SALAH, UN GOL DA RECORD: SECONDO SOLO A MALDINI

01/06/2019

Rigore dopo 23 secondi, gol dopo 108 secondi. Mohamed Salah, autore dell'1-0 nella finale di Champions, è diventato il secondo marcatore più veloce in una finale di Champions Leegue. Il gol più veloce mai segnato in una finale di Champions è quello di Paolo Maldini, proprio contro il Liverpool, nell'infausta finale del 2005 in cui i rossoneri si fecero rimontare da 3-0 a 3-3 e persero ai rigori. Il capitano del Milan impiegò 50 secondi.