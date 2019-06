ROMANIA U.21, RADU: "ORGOGLIOSI DELLA SEMIFINALE"

27/06/2019

"Siamo così orgogliosi, è davvero difficile descriverlo a parole. In Romania sono impazziti tutti. Credo sia normale, tutti lo volevano, tutti ci sostenevano con il cuore, e ci hanno sempre inviato pensieri positivi. Alla fine possiamo vedere i risultati". Il portiere Ionut Radu, l'ultima stagione al Genoa e attualmente impegnato con la nazionale romena nell'Europeo Under 21, ha parlato dell'incredibile exploit della sua nazionale, che scenderà in campo contro la Germania in semifinale. "Abbiamo sempre creduto nella nostra forza sin da quando siamo partiti. Avevamo un solo obiettivo in mente, dare il massimo e arrivare il più lontano possibile. Non abbiamo mai mollato e finora ha funzionato - ha aggiunto in una intervista al sito ufficiale dell'Uefa - Penso che abbiamo una grande generazione di calciatori in questo momento. E' il frutto di un duro lavoro, il gruppo e' davvero compatto. Abbiamo tutti fame di vittorie, una fame incredibile e credo che questa sia la chiave del nostro successo in questo torneo. La vittoria con l'Inghilterra? Quella è stata la partita decisiva. Una partita folle. Una partita che rimarrà sempre nel cuore dei tifosi rumeni. Qualcosa di straordinario, ne siamo orgogliosi".