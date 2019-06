ROMA, TOTTI SI E' DIMESSO: "NON MI HANNO COINVOLTO NEL PROGETTO TECNICO"

17/06/2019

"Ho annunciato con una mail al Ceo della società, oggi, le mie dimissioni da dirigente della Roma. E' un giorno che speravo non sarebbe mai arrivato": così Francesco Totti, dal salone d'Onore del Coni, ha ufficializzato il suo addio alla società capitolina. L'ex dirigente ha poi spiegato i motivi della sua, dolorosa, decisione: "Non è stata colpa mia perchè non mi hanno mai dato la possibilità di esprimermi. Non mi hanno coinvolto mai in un progetto tecnico. Il primo anno ci può stare, ma poi... Mi tenevano fuori da tutto. Posso solo dire di continuare a tifare questa squadra. Vederla in questa condizione mi rattrista. Io anche da Roma continuero' a tifare la Roma. È un arrivederci, non è un addio. È impossibile vedere Totti fuori dalla Roma. In questo momento prendero' altre strade, ma se un'altra proprietà punterà forte su di me io sarò sempre pronto".