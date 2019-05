ROMA, SI FERMA PEROTTI

03/05/2019

Dopo la conferenza stampa di Claudio Ranieri, la Roma è scesa in campo per il penultimo allenamento prima della sfida del Ferraris con il Genoa. Perso Kluivert, il tecnico spera di recuperare Edin Dzeko, ma probabilmente dovrà fare a meno anche di Diego Perotti, che ha svolto soltanto terapie per un dolore al bicipite femorale destro. L'argentino è in forte dubbio per Genova.