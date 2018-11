Roma, settimana decisiva per Di Francesco: decisive Real Madrid e Inter

26/11/2018

Si apre oggi una settimana decisiva per la Roma e soprattutto per il suo allenatore, Eusebio Di Francesco . La dolorosa sconfitta di Udine ha riaperto le ferite di un inizio di stagione deludente in casa giallorossa, alcuni tifosi hanno duramente contestato la squadra all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e nel mirino è finito soprattutto il tecnico, che dopo il mezzo miracolo della scorsa stagione (terzo posto e semifinale Champions) adesso è seriamente a rischio esonero.

La società non vorrebbe cambiare guida tecnica, ma è evidente che alla squadra serva una svolta e i malumori che Kluivert e Under hanno evidenziato alla Dacia Arena non sono che una conferma. I numeri d'altronde parlano chiaro: i giallorossi non partivano così male in campionato dal 2011/12, quando in panchina c'era Luis Enrique e dunque in casa Roma si sta pensando a una soluzione d’emergenza, da adottare in corsa nel caso la situazione precipitasse. Ecco perché potrebbero essere decisive le sfide contro il Real Madrid in Champions e contro l'Inter in campionato, in caso arrivassero altre due sconfitte il futuro del tecnico potrebbe sarebbe segnato e insieme a lui potrebbe dire addio anche il ds Monchi. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, in caso di esonero di Di Francesco, probabilmente anche il dirigente spagnolo, legatissimo al tecnico, presenterebbe le proprie dimissioni.

Come detto Pallotta non avrebbe intenzione di interrompere il rapporto con il tecnico, che non è considerato il maggiore responsabile della crisi attuale, ma se la situazione dovesse precipitare chi potrebbe prendere il suo posto? Uno dei nomi che circola in queste ore è quello di Paulo Sousa, che però non è graditissimo alla piazza giallorossa, mentre molti tifosi giallorossi, specie sulle emittenti che si occupano di Roma, hanno invocato l'arrivo di Antonio Conte. Un'ipotesi difficile ma fondata, almeno stando alle valutazioni dei betting analist del bookmaker britannico Stanleybet, che monitorano da vicino l'ex tecnico del Chelsea: il matrimonio Conte-Roma è considerato piuttosto probabile e dato a 5 volte la posta. Difficile avvenga subito, visto che al tecnico liberarsi dai Blues prima di gennaio costerebbe una ventina di milioni, ma il periodo del mercato invernale è molto vicino.