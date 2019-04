ROMA, RANIERI: "TOTTI IN ALTO ANCHE DA DIIGENTE"

11/04/2019

"Totti è la persona giusta per ricoprire un ruolo maggiore? Passo dopo passo sta entrando sempre di più in questo aspetto, nessuno nasce imparato ma ha tanta voglia di arrivare ad alti livelli, glielo auguro ed è la persona giusta per farlo". Così Claudio Ranieri, allenatore della Roma, nel corso della conferenza stampa in vista della partita contro l'Udinese. "Ma bisogna avere la pazienza di farlo crescere, perché ha smesso da poco di giocare. Francesco sa tantissimo del calcio giocato e ora sta ampliando le sue conoscenze", aggiunge.