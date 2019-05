ROMA, PIZARRO: "DE ROSSI MERITAVA ALTRO"

24/05/2019

Intervenuto ai microfoni di ReteSport, l'ex giallorosso David Pizarro ripercorre il rapporto con Daniele De Rossi nella settimana del suo addio: "Nel calcio di oggi c'è poco da sorprendersi. Io sono stato fortunato ad aver vissuto la Roma come una famiglia grazie ai Sensi. C'era sentimento nonostante il business, oggi purtroppo non più. Mi dispiace per Daniele. Nessuno tra quelli che contano nella Roma è stato presente con lui. Con quel carattere e quella storia, meritava altro. Chi poteva aspettarselo. Al di là dell'età, De Rossi è uno che serve sempre, anche se gioca 20 partite l'anno. Tutti conosciamo la sua importanza da uomo spogliatoio. Ci sono giocatori che nel tempo si guadagnano maggior rispetto e De Rossi è certamente tra questi. Si è guadagnato sul campo e fuori il diritto di decidere quando smettere e come farlo. Lui dovrebbe poter fare come vuole".