ROMA, PETRACHI: "RIPARTIRE DA PRINCIPI E VALORI"

04/07/2019

"Bisogna essere realisti, la Roma oggi forse è all'anno zero. Questa squadra deve ripartire e deve ripartire da dei valori e principi". Lo ha detto il nuovo direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Io cerco sempre prima gli uomini e poi i calciatori - ha aggiunto - Non voglio giocatori con la pancia piena o che arriva pensando al dio denaro, non sono giocatori che ho scelto nella mia carriera".