ROMA, EL SHAARAWY: "CON DZEKO TUTTO RISOLTO"

26/04/2019

"Lotta Champions? Ci sono sette squadre in lotta, una cosa inaspettata ma non troppo, tante hanno dimostrato di poter competere". Così Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match con il Cagliari. "Ci sono stati meriti ma anche demeriti, anche chi sta in alto ha perso punto dando modo alle altre di restare agganciare. In questo finale di stagione conta la forma fisica e l'aspetto mentale, ma soprattutto l'esperienza", aggiunge il Farone. Sulla partita contro il Cagliari, dice: "Una squadra di tutto rispetto, arriva da tre risultati utili come noi, ha sempre segnato e vorranno ancora dire la loro. Servirà una partita di grande attenzione, come fatto in queste ultime partite. Servirà grande spirito". Sulla sua stagione che lo vede in doppia cifra e capocannoniere della Roma, El Shaarawy dichiara: "Significa molto, mi sono tolto delle soddisfazioni. Ho trovato più continuità e sono felice di come sto giocando, ho lavorato molto su me stesso anche a livello mentale e ora sto raccogliendo i frutti". Sull'intesa con Dzeko, invece, il Faraone dichiara: "Ci stiamo trovando bene. Edin vuole giocare per la squadra e vuole sempre partecipare al gioco. La lite di Ferrara è un capitolo chiuso, ci stanno episodi negativi specie quando c'è nervosismo e stanchezza mentale. Ma è segno che tutti vogliamo fortemente qualcosa, l'importante è che tutto si sia risolto".