ROMA, DZEKO A SECCO ALL'OLIMPICO DA UN ANNO

31/03/2019

La stagione di Edin Dzeko con la Roma è stata sin qui sotto le aspettative. Il bosniaco ha realizzato solo 7 gol in campionato e, dato più curioso, nessuno di questi è arrivato all'Olimpico. Se escludiamo la Champions League, infatti, Dzeko non realizza una rete in campionato davanti ai propri tifosi da quasi un anno: l'ultima volta è successo il 28 aprile 2018, doppietta contro il Chievo.