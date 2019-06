ROMA, ABBONAMENTI A QUOTA 16MILA

21/06/2019

Gli addii di Totti e De Rossi toccano solo relativamente l'amore dei tifosi per la Roma: secondo La Gazzetta dello Sport, gli abbonamenti venduti sono circa 16.300, in crescita dai 12.506 dello scorso anno nello stesso periodo. Fa la differenza anche la vendita libera immediata diversamente dall'anno scorso quando prima partì la prelazione per i rinnovi.