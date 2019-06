REAL MADRID, VINICIUS: "PARLO MOLTO CON ZIDANE"

30/06/2019

Vinicius Junior, attaccante del Real Madrid, ha parlato a Jornal Extra: "Parlo molto con Zidane, mi dà consigli per migliorarmi e mi dice di ascoltare solo la mia famiglia e il club. Nel Flamengo andava tutto bene ma non potevo crescere di più, ecco perché ho accettato questa sfida. Sono arrivato mai pensando di dover sostituire Cristiano Ronaldo ma per dare una mano".