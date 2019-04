REAL, 575 MILIONI PER IL "NUOVO" BERNABEU

15/04/2019

Il Consiglio d'amministrazione del Real Madrid ha approvato il finanziamento per completare la ristrutturazione dello stadio Santiago Bernabeu. Il club ha predisposto la cifra di 575 milioni per un periodo di 30 anni, con un tasso d'interesse al 2,5 per cento. Il finanziamento avverrà con un prestito in tre trance - luglio 2019, 2020 e 2021 - per il completamento dei lavori. Inoltre è stato concordato un periodo di differimento triennale, con il Real Madrid che dovrà pagare 29,5 milioni all'anno a partire dal 30 luglio 2023 e fino alla scadenza fissata per il 30 luglio 2049. La 'Casa blanca' ha chiuso questa transazione senza garanzie ipotecarie e alcuna clausola finanziaria sull'indebitamento societario. Secondo il club, il 'nuevo' Bernabeu sarà "più accogliente, sicuro e confortevole, divenendo un'icona universale e migliorando l'ambiente urbano", della capitale spagnola. "Il nuovo stadio - assicura il club - diventerà un'attrazione turistica per chi visiterà Madrid nei prossimi anni".