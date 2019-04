PSG, NEYMAR TORNA AD ALLENARSMI

03/04/2019

Il Paris Saint-Germain ritrova Neymar. L'attaccante brasiliano, fuori per infortunio da oltre due mesi, dal match con lo Strasburgo, per la frattura del quinto metatarso del piede, è tornato ad allenarsi oggi in vista del finale di stagione e della Coppa America di quest'estate che si terrà proprio nel suo paese. Tra un paio di settimane sono in programma nuovi test per stabilire con maggiore precisione la data del rientro in campo.