PSG, MBAPPE?: "DELUSIONE DIFFICILE DA DIGERIRE"

10/03/2019

"Sono stordito. Non ho dormito, è difficile digerire una delusione simile. Abbiamo lavorato duramente, siamo delusi. La festa è stata rovinata. La Champions League era il nostro obiettivo stagionale". Kylian Mbappé rompe il silenzio dopo la clamorosa eliminazione del Psg in Champions per mano del Manchester United in un'intervista a Telefoot. "Continuerò a fidarmi di questo progetto. Resterò qui, questo è sicuro, anche dopo quello che è successo".