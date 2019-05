PREMIER, ELLIOTT DA RECORD: IL PIÙ GIOVANE DI SEMPRE

04/05/2019

Penultima giornata di campionato amara per il Fulham, già aritmeticamente retrocesso in Premiership, con la sconfitta per 1-0 subita in casa del Wolverhampton. Al Molineux Stadium la gara è stata decisa al 75' dalla rete di Leander Dendoncker, centrocampista dei Wolves, ma la vera notizia è un'altra: all'88' l'allenatore dei Cottagers, Scott Parker, ha infatti sostituito il centrocampista Zambo Anguissa con l'ala destra Harvey Elliott, che a soli 16 anni e un mese di età è diventato il più giovane esordiente di sempre in Premier League.