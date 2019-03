PORTO, TELLES SI FA MALE CALCIANDO UN RIGORE

31/03/2019

Infortunio incredibile per Alex Telles. L'ex Inter si è infatti accasciato al suolo dopo aver calciato e realizzato un rigore contro il Braga. Un gol realizzato in maniera un po' scoordinata, che ha costretto il giocatore poi a uscire dal campo con le mani sul volto. Per Telles ancora da definire l'entità del l'infortunio, ma per lui la stagione potrebbe essere finita. "Non sappiamo ancora nulla di certo, ma posso dirvi che non credo si tratti di nulla di positivo - ha spiegato alla fine del match il tecnico del Porto Sergio Conceição -. Vedremo nei prossimi giorni cosa diranno gli esami, così avremo un quadro più completo della situazione".