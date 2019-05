PORTO, CASILLAS RINGRAZIA VIA SOCIAL

07/05/2019

"Grazie per la preoccupazione e per i messaggi. Sono super emozionato per tutto l'affetto che mi avete dato. Un abbraccio grande". Con questo video-messaggio Iker Casillas ha voluto ringraziare i propri followers su Instagram dopo la dimissione dall'ospedale in seguito all'infarto che lo ha colpito in allenamento.