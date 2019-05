PORTO, CASILLAS OPERATO D'URGENZA

01/05/2019

Tutto il mondo del calcio è in ansia per Iker Casillas. Il portiere spagnolo del Porto, infatti, è stato ricoverato d'urgenza per un problema cardiaco emerso durante un allenamento con i compagni. Secondo alcuni media portoghesi, si sarebbe trattato di infarto. Casillas è stato operato immediatamente e sarebbe cosciente e fuori pericolo.