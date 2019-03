POLONIA, LA STAMPA ESALTA PIATEK

21/03/2019

È Piatek-mania anche in Polonia. Col secondo gol in tre gare, stavolta partendo dalla panchina, il bomber del Milan ha deciso la sfida contro l'Austria e si è conquistato tutti i titoli dei media nazionali. Fakt parla di "Vienna conquistata" grazie al gol di Piatek, che per gli sportivi Przegladsportowy e Sportowefakty è addirittura un eroe dopo il gol segnato nella capitale austriaca. "Piatek l'eroe a Vienna! Ha dimostrato che avrebbe dovuto giocare lui, non Milik" è il titolo scelto da Dziennik.