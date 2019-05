PARTONO LE RIPRESE SUL DOCUMENTARIO DI TOTTI

23/05/2019

"Un nuovo grande progetto è alle porte! Iniziano le riprese del documentario che racconterà la mia storia". Con queste parole su Twitter Francesco Totti annuncia l'inizio delle riprese del film documentario sulla sua vita prodotto da Capri Entertainment, Vision Film Distribution. Il capitano giallorosso posta anche una foto che lo ritrae con un ciak in mano sul prato dell'Olimpico in compagnia del regista Alex Infascelli. Il film è tratto dal libro 'Un Capitano' scritto in collaborazione con il giornalista Paolo Condo'.