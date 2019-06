PAOLO ROSSI: "IN EUROPA SIAMO INDIETRO"

04/06/2019

"Nel calcio europeo effettivamente le nostre formazioni sono un po' indietro. Un volta eravamo competitivi su tutti i fronti e oggi lo siamo un po' meno. La Juventus che in Italia è quella società che dispone anche più di altre di una parte economica finanziaria importante può reggere il confronto a livello europeo con quei sei, sette club fortissimi come Real Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Psg, Manchester City e United, squadre che tutti gli anni hanno l'ambizione di vincere, e per vincere effettivamente fanno di tutto e acquistano giocatori importanti". Lo ha detto Paolo Rossi, intervenuto a Pescara ad una premiazione di studenti, il "Digital Gym", il corso multimediale interattivo che Fater spa ha messo a disposizione degli alunni di alcune scuole medie abruzzesi. "La Juventus lo scorso anno con l'acquisto di Ronaldo pensava di fare il salto di qualità - sostiene - ma vincere non è semplice, e sono spesso i dettagli a fare la differenza, ma la Juventus rimane competitiva in campo europeo, mentre le altre sono un po' in ritardo e per questo ci auguriamo che Roma, Inter, Milan, Napoli ci arrivino presto, perché sono club storici. Quest'anno le finali europee sono state tutte inglesi e questo anche perché in queste società ci sono più denari da spendere. La rilevanza finanziaria, grazie a più diritti ed entrate, porta anche a questo e a più possibilità di comprare giocatori di qualità".