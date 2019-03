PALACIO: "COSI' POSSIAMO SALVARCI"

16/03/2019

"Abbiamo vinto in un campo difficile contro una squadra forte. Ma noi abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare così, con la voglia di non mollare. L'età? Sono stanco e faccio fatica, ma voglio dare tutto per il Bologna. Così possiamo salvarci, ma dobbiamo continuare su questa strada". Questa l'analisi di Palacio sulla vittoria del Bologna col Toro.