NIGERIA: MALORE PER KALU IN ALLENAMENTO

22/06/2019

Momenti di grande paura in casa Nigeria. Samuel Kalu. come riporta il Sun, si è accasciato al suolo in allenamento ad Alessandria d’Egitto, sede del ritiro della Coppa d'Africa, ed è stato trasportato di corsa in ospedale. L'attaccante del Bordeaux ha avuto un malore a causa della disidratazione, come confermato dal capo ufficio stampa della nazionale: "Mi hanno detto che la situazione di Kalu è stabile. È stato portato in ospedale per fare dei controlli ed è stato dimesso. Era disidratato, gli hanno detto che deve bere più liquidi".