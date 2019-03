NAZIONALE, PETAGNA: "MI ASPETTAVO LA CHIAMATA"

22/03/2019

Andrea Petagna, attaccante della Spal e miglior marcatore italiano in Serie A, confida alla Gazzetta dello Sport che si aspettava una chiamata dal ct azzurro: "Questa volta ho sperato molto che Mancini mi chiamasse, lo am­metto, anche perché nelle ultime settimane ho segnato tanto. Ma sono convinto che se continue­rò così un posto lo troverò. Non sono arrabbiato - ha aggiunto - ho ancora più sti­moli per migliorare e raggiun­gere la convocazione. La mia idea è quella di arrivare in Nazionale nel momento giusto”.