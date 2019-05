NAZIONALE: DONNARUMMA KO, AL SUO POSTO GOLLINI

27/05/2019

La Nazionale dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma per i prossimi due impegni in programma l'8 giugno (Grecia-Italia) e l'11 giugno (Italia-Bosnia) per le qualificazioni a Euro 2020. Il portiere del Milan, come comunicato dal club rossonero, ha infatti rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra ed è dunque costretto al forfait. Al suo posto il ct Mancini chiamerà Pierluigi Gollini dell'Atalanta.