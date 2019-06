NATIONS LEAGUE, PORTOGALLO FAVORITO

07/06/2019

L'ultima amichevole, più di un anno fa, finì con un secco 3-0 per l'Olanda. Il Portogallo, però, ha vinto gli ultimi tre incontri ufficiali contro gli Oranje, un dato importante in vista della finale della Nations League, in programma domenica a Oporto. Eppure, nonostante il vantaggio negli scontri diretti più recenti e il fattore campo a loro favore, i campioni d'Europa partono solo con un piccolo margine di vantaggio su Koeman e i suoi, capaci nell'ultimo anno di mandare ko squadre come Germania, Francia e Inghilterra. Sul tabellone 888sport.it la vittoria del Portogallo al 90° è offerta a 2,50, con l'Olanda subito dietro a 2,95 e il pareggio a 3,15. Più ampia la forbice nelle scommesse sul vincente (che tengono conto anche di eventuali supplementari e rigori), dove i rossoverdi guidano a 1,74 contro il 2,10 degli avversari. Quattro degli ultimi cinque incontri dell'Olanda sono finiti in Over (almeno tre reti complessive), stavolta a 2,15. Più facile il Gol (entrambe le squadre a segno), arrivato in cinque dei sette incroci più recenti e stavolta offerto a 1,81. In quota anche la scommessa sul "ribaltone": il successo del Portogallo in rimonta sarebbe un colpo da 13 volte la posta, per quello degli olandesi si sale a 15,00.