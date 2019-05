NAPOLI, MILIK: "OBIETTIVO NON ERA 2° POSTO MA POSSIAMO CRESCERE"

10/05/2019

"Era difficile superare il turno contro due avversari forti, ma soprattutto in Champions qualcosa abbiamo sbagliato come a Parigi quando abbiamo preso gol alla fine o a Liverpool quando io potevo fare meglio". Così l'attaccante del Napoli Arek Milik analizza la stagione degli azzurri nelle coppe europee con il Liverpool in finale di Champions e l'Arsenal in quella di Europa League. "Sicuramente il nostro obiettivo non era il secondo posto, ma sappiamo che possiamo crescere tantissimo il prossimo anno".