NAPOLI, MERTENS SUPERA MARADONA

05/05/2019

Dries Mertens supera Maradona. L'attaccante belga con il gol segnato al Cagliari ha raggiunto quota 82 reti in serie A con la maglia azzurra, superando l'ex asso argentino, che arrivò a 81 reti in campionato. Mertens è ora il terzo miglior cannoniere in serie A della storia del Napoli, alle spalle di Marek Hamsik che è arrivato a quota 100 e di Antonio Vojak, primatista di gol in campionato quota 102, nelle stagioni giocate nel Napoli negli anni '40. In assoluto, contando anche i gol nelle coppe, Mertens è a quota 107 reti con il Napoli, quarto in classifica a un solo gol di distanza da Attila Sallustro.