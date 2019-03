NAPOLI, CALLEJON: "JUVE FORTISSIMA MA..."

21/03/2019

"La Juve è forte da tanti anni, hanno una bellissima squadre e anche adesso con Cristiano hanno fatto un passo in avanti". Queste le parole di José Callejon, centrocampista del Napoli, che spiega: "Noi facciamo il nostro lavoro, abbiamo una buona squadra. Abbiamo lottato nelle due partite in cui li abbiamo affrontati in campionato ma non ce l'abbiamo fatta". "Siamo ancora secondi, il campionato non è ancora finito e non dobbiamo mollare nulla perché stiamo lavorando così dal primo giorno e dobbiamo continuare fino alla fine", ha ribadito. "Io nella Top 11 invernale? Sono contento, vuol dire che sto facendo un buon lavoro. Ma sono felice anche per i miei compagni, vuol dire che stiamo facendo bene. Io metterei tutta la mia squadra, perché per me sono i migliori", ha concluso Callejon.