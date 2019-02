NAPOLI, ALTRI TRE ANNI DI RITIRO A DIMARO

22/02/2019

Confermato il sodalizio tra il Napoli e la Val di Sole, in Trentino: è stato infatti ufficializzato l'accordo per far svolgere il ritiro estivo della squadra a Dimaro per altri tre anni. L'impegno raggiunto tra la società di De Laurentis e il sistema turistico Trentino è relativo alla preparazione precampionato della società, che quest'anno si svolgerà dal 6 al 26 luglio. Come tradizione i giocatori svolgeranno un doppio allenamento quotidiano agli ordini del tecnico Carlo Ancelotti e anche la disputa di alcune amichevoli.