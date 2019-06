MONDIALI DONNE, USA IN SEMIFINALE DI RAPINOE

28/06/2019

Gia Usa, già campioni in carica e favoriti per la vittoria finale, battono la Francia 2-1 e volano in semifinale al Mondiale femminile. Decisiva la doppietta della stella statunitense, Rapinoe, che stende le transalpine. Tardiva la reazione delle padroni di casa, in gol con Renard sul finale.