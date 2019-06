MONDIALI DONNE, SVEZIA TRAVOLGENTE

16/06/2019

La Svezia ha battuto per 5-1 la Tailandia in una partita valida per la seconda giornata del Gruppo F ai Mondiali di calcio femminile. Gara senza storia a Nizza, con le scandinave a segno nel primo tempo con Sembrant al 6', Asllani al 19' e Rolfo al 42'. Nella ripresa di Hurtig all'81' la quarta rete svedese. Di Sungngoen al 91' il gol della bandiera tailandese. Al 95' su rigore Rubensson firma la rete del definitivo 5-1. In attesa di Usa-Cile in programma questa sera, la Svezia si porta al comando della classifica da sola con 6 punti e la qualificazione agli ottavi ormai in tasca. Tailandia eliminata.