MONDIALI DONNE: POKER GERMANIA, CINA-SPAGNA 0-0

17/06/2019

La Germania travolge il Sudafrica e chiude il girone a punteggio pieno, reti inviolate invece tra Cina e Spagna a Le Havre. E' la sintesi della terza e ultima giornata del Gruppo B del Mondiale femminile. A Montpellier le tedesche hanno calato il poker, firmato dalle reti di Leupolz, Dabritz e Popp nel primo tempo e Magull nella ripresa. Germania che sale a 9 punti davanti a Spagna e Cina, entrambe a quota 4. Anche la Roja agli ottavi, in questo momento asiatiche in testa alla classifica delle migliori terze. Chiude a zero il Sudafrica.