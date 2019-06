MONDIALI DONNE, AUSTRALIA-BRASILE 3-2

13/06/2019

L'Australia ha battuto il Brasile 3-2 nell'incontro del Gruppo C, lo stesso in cui e' inclusa l'Italia, ai Mondiali femminili. A Montpellier successo in rimonta per le 'Matildas' sconfitte dalle azzurre all'esordio. Le verdeoro sbloccano il risultato con Marta su rigore (27') e raddoppiano con Cristiane (38'). Prima dell'intervallo le australiane accorciano le distanze con Foord (46'). Nella ripresa il pari firmato da Logarzo (58'), quindi l'autorete di Monica (68') che consegna i tre punti all'Australia che in classifica aggancia proprio il Brasile e l'Italia, domani attesa dalla sfida con la Giamaica.