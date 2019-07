MONDIALE U17, ECCO LE AVVERSARIE DELL'ITALIA

11/07/2019

Isole Salomone, Paraguay e Messico: il sorteggio di Zurigo è stato tutto sommato positivo per l'Italia. Sono questi gli avversari degli Azzurrini nel Mondiale Under 17 che si terrà in Brasile dal 26 ottobre al 17 novembre. Esordio morbido per la nostra Nazionale, il 28 ottobre contro le Isole Salomone, poi il 31 ottobre sfida al Messico e infine quella al Paraguay il 3 novembre. I tre match si disputeranno all' 'Estadio Bezerrao' di Gama, nel distretto federale di Brasilia. Si tratta della 18/a edizione del trofeo iridato che coinvolge 24 squadre. L'Italia, guidata da Carmine Nunziata, ha conquistato il diritto di partecipare arrivando seconda, dietro l'Olanda, nel Campionato Europeo che a maggio si è disputato in Irlanda. Si qualificheranno agli Ottavi di finale le prime due squadre dei sei gruppi più le quattro migliori terze.