MINISTRO CINA A GRAVINA: "DA NOI IL VOSTRO CALCIO E' MOLTO SEGUITO"

24/03/2019

"Il calcio italiano in Cina è molto seguito per gli allenatori, i giocatori e le squadre, quasi tutti sono conosciuti in Cina". Con queste parole il n.1 del ministero della Comunicazione della Cina, Shen Haixiong, ha salutato la delegazione della Federcalcio prima di immergersi nell'incontro in Figc per un memorandum di collaborazione tra il calcio italiano e Pechino. "Dopo che il primo ministro Xi Jinping ha concluso una visita di successo in Italia - ha aggiunto Shen - speriamo di realizzare ancora un progetto con voi sulla base di questo risultato".