MILAN, ZAPATA: "E' MANCATA LA CATTIVERIA"

20/04/2019

"Siamo andati in vantaggio e dovevamo proteggerlo. Abbiamo preso gol su punizione e in barriera dovevamo fare meglio. Oggi non abbiamo avuto la cattiveria, peccato perché erano tre punti fondamentali". E' il commento del difensore del Milan Cristian Zapata dopo l'1-1 in casa del Parma. "Dobbiamo preparare meglio queste partite soprattutto mentalmente, perché ci stiamo giocando qualcosa di importante - ha detto a MilanTv - C'è ancora possibilità di arrivare in Champions ma dobbiamo migliorare. Con la Lazio gara importantissima, sarà un'altra battaglia".