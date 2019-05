MILAN, SUSO SCRIVE A CALDARA: "NON SI MOLLA"

03/05/2019

"Forza amico, non si molla". Con questo messaggio, attraverso una storia di Instagram, l'attaccante del Milan Suso ha inviato un messaggio di supporto a Mattia Caldara, che ieri si è infortunato gravemente al ginocchio. Il centrale rossonero sarà visitato oggi a Villa Stuart a Roma, dal professor Mariani, in quanto si teme una rottura dei legamenti. In quel caso fra operazione e riabilitazione, Caldara tornerà in campo non prima di sei mesi. Una stagione sfortunata quella del centrale rossonero, rimasto già a lungo fuori per un altro grave infortunio al tendine di Achille.