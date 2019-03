MILAN, SCARONI: "PRONTI A LASCIARE SAN SIRO"

29/03/2019

"Io non escludo che ce ne andremo da San Siro: non possiamo pensare fra dieci anni di avere ancora questo stadio". Lo ha detto Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto al forum organizzato da Il Foglio allo stadio Meazza. "La disputa idelogica su San Siro non ci porta da nessuna parte e se si continua a dire che non bisogna toccare niente, noi possiamo anche andare via visto che questo stadio non è nemmeno nostro", ha aggiunto.