MILAN, PROMESSA DERBY PER CALHANOGLU

15/03/2019

In vista del derby di domenica sera Hakan Chalanoglu manda un chiaro messaggio all'Inter attraverso le pagine della Gazzetta dello Sport e fa una promessa ai suoi tifosi: “Questo Milan è in forma, ci sentiamo bene, ci sentiamo forti”. E poi, appunto, quella promessa: “Mi piacerebbe fare l’assist per il gol vittoria di Piatek”.