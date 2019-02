MILAN, KESSIE: "BAKAYOKO E' PAZZESCO"

22/02/2019

In gol contro l'Empoli, Franck Kessie ha parlato del compagno di centrocampo al Milan: "Bakayoko è pazzesco, è fortissimo. Se giocassimo tutti come lui potremmo facilmente raggiungere l'obiettivo stagionale. Il calcio è così, quando vai male ti fischiano e ora invece è pazzesco". Quarto gol in stagione per l'ivoriano: "Voglio segnare più dell'anno scorso".